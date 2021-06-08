Bakan Gül: 2020'de 244 bin kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda sunum yaptı.
"Toplumun tamamına yöneltilmiş tehdittir"
Bakan Gül, yaptığı konuşmada, "Bir kadına yöneltilen şiddet, esasen toplumun bütününe yöneltilmiş bir şiddettir, bir tehdittir, bir tehlikedir; dolayısıyla şiddeti sadece o kadın bağlamında, bir vaka bağlamında ele almamak lazım, toplumun ortak meselesi olarak değerlendirmemiz daha sağlıklı bir sonuç otaya çıkarmaktadır" dedi.
2020'de 244 bin önleyici tedbir kararıKadına şiddet olaylarına ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirlere ilişkin de bilgi veren Gül, 2020’de 244 bin 985 kişi hakkında önleyici tedbir, 7 bin 293 kişi hakkında ise koruyucu tedbir kararı alındığını ifade etti.