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POLİTİKA

Bakan Gül: Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır

'10 bin dolar alan siyasetçi' iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "

Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir" diyerek çağrıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Gül: Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet savcılarının kapısı açık"

"Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır" diyen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının görevi iddiaların üzerine gitmek"

Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır.

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