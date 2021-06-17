Bakan Gül: Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet savcılarının kapısı açık"

"Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır" diyen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının görevi iddiaların üzerine gitmek"

Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır.