Bakan Gül'den emekli amirallerin bildirisine tepki: Karanlık zihniyetle mücadelemiz sürecek

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınladı.

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Bakan Gül'den sert tepki

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bildiriye sert tepki gösterdi.

Bakan Gül “Demokrasi adına üzücüdür. Biz Türkiye’yi ileri götürelim, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘muasır medeniyetler’ seviyesine götürmek isterken, gerici, vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacağız. Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir” dedi.

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