Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir."