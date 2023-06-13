Bakan Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini bildirdi.
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine refakati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız"
Azerbaycanlı bir gazetecinin yeni görevinden dolayı Güler'i tebrik ederek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Güler, şunları söyledi:
Azerbaycan ordusundaki yeniden yapılanma ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak çalışma konularına ilişkin soru üzerine Güler, "Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un bu konuda önemli başarılara imza attığını ifade etti.