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Bakan Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğine ilişkin "Elimizden gelen her türlü desteği vermeye, Azerbaycan'ın güçlü ordusunu daha da ileri götürmek için NATO standartlarında birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

17:29 . 13/06/2023 Salı
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini bildirdi.


Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine refakati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


"Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycanlı bir gazetecinin yeni görevinden dolayı Güler'i tebrik ederek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Güler, şunları söyledi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi daha yoğun şekilde gerçekleştirerek ilişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan ordusundaki yeniden yapılanma ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak çalışma konularına ilişkin soru üzerine Güler, "Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un bu konuda önemli başarılara imza attığını ifade etti.


Güler,
"Biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye, Azerbaycan'ın güçlü ordusunu daha da ileri götürmek için NATO standartlarında birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışladığı şarkıcı Azerin Yeni Şafak’a konuştu: Türkiye için canımı veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışladığı şarkıcı Azerin Yeni Şafak’a konuştu: Türkiye için canımı veririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde ‘Çırpınırdın Karadeniz’ türküsü performansını ayakta alkışladığı ünlü ses sanatçısı Azerin Yeni Şafak’a konuştu. Erdoğan’ın ayakta alkışlamasının kendisi için gurur verici bir hadise olduğunu belirten Azerin, “Türkiye için canımı verecek bir insanım. Orası benim anavatımdır” dedi. 90’lı yıllarda Türkiye’deki konseri sırasında bir Türk’ün tavsiyesiyle Çırpındı Karadeniz türküsüyle tanıştığını söyleyen sanatçı, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde ‘Azerin hanım söz veriyorum bir gün Azerbaycan bayrağını mutlaka Karabağ’a asacağız’ demişti. Bu anımı unutmuyorum” ifadelerini kullandı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#Azerbaycan
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