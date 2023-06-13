Bakan Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği açıklaması

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi daha yoğun şekilde gerçekleştirerek ilişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız"