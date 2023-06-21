Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
Bakan Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor"
"Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor"
Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.
"İşbirliğimizi geliştireceğiz olumlu sonuçları olacak"
"İşbirliğimizi geliştireceğiz olumlu sonuçları olacak"
Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak,
"Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak.
" yanıtını verdi.
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2 saat önce