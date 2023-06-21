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Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" dedi.

12:32 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Bakan Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


"Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor"

Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.


"İşbirliğimizi geliştireceğiz olumlu sonuçları olacak"

Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak,
"Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak.
" yanıtını verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#Recep Tayyip Erdoğan
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#terör
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