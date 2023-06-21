Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.