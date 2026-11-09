Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 31,5 milyar TL iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Son dönemlerde ülke ekonomimizi ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelede son derece kararlıyız. Adalet Bakanlığı olarak sorumluluklarımız çerçevesinde süreci yakından takip ediyor, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışıyoruz.
Vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu tasarruflarını korumayı, sermaye piyasalarına duyulan güvenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Ekonomimizin can damarlarından olan para piyasalarındaki güven ortamını korumak ve hukuka aykırı kazançların önüne geçmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Fon soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.
Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır."
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