Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz

Bakan Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz

13:0323/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Vedat Işıkhan
Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler bir araya geliyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler 'http://adayhavuz.iskur.gov.tr' platformunda bir araya geliyor.


"İş gücümüzü desteklemeye devam edeceğiz"


Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı. İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı. Yaklaşık 2 milyon aday (iş arayan vatandaşımız) sistemde görüntülendi. 560 bine yakın aday (iş arayan vatandaşımız) ile iletişime geçildi. Yenilikçi uygulamalarımız ile iş gücümüzü desteklemeye devam edeceğiz"
dedi.




#Vedat Işıkhan
#dijital
#İş gücü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve emekli maaş zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, güncel rakamlarla olası zam tahminleri