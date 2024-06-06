Bakan Işıkhan’dan işgalci İsrail’e sert tepki: Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'na katıldı.
Bakan Işıkhan, Filistin ve Türk bayraklı atkısıyla yaptığı konuşmada şunları söyledi;
“Gazze’de sağlık hizmeti veren hastaneler, üniversiteler, okullar, kamu hizmeti binaları bombalanmıştır. Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne beklenmektedir.
İşlediği katliamlar nedeniyle İsrail dünyanın kaldırması imkansız bir yük haline gelmiştir. İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır.
Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini,
uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz.
Aliya İzzetbegoviç’in sözünü hatırlatmak isterim:
“Tarihi Allah yazar. Biz sadece nerede duracağımıza karar veririz."
ILO'yu ve tüm ülkeleri bu insanlık trajedisine son vermek için acil ve kararlı adımlar atmaya çağırıyorum.
Dünyadaki tüm vicdanlı ülkeleri ve işveren örgütlerini Filistin halkı ile bir arada durmaya davet ediyorum.
”
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1 saat önce