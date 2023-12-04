Bakan Kacır: Teknolojik üstünlüğe sahip olmak kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz

"Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle erken dönemde tanışmaları. Geleceğimizi çocuklarımıza ve gençlerimize emanet edeceğiz. Onlara yapılacak yatırımın hem geleceğe hem de aslında bugüne yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız. Gerçekleştirdiğimiz Kutup Şenlikleri, Kutup Araştırma Projeleri ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ile her eğitim düzeyinden öğrencimizi bilimle buluşturuyoruz. Onları kutup bilimleri ve iklim değişikliği alanlarında proje üretmeye teşvik ediyoruz. Bu yıl Antarktika ve Arktik'e düzenlediğimiz seferlere lise öğrencileri, Kutup ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmalarında birinci olan öğrencilerimiz de katıldı. Böylece onların kutuplardan saha çalışmalarıyla deney yapmalarına imkan sağladık.