Bakan Kacır: Teknolojik üstünlüğe sahip olmak kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlenen 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Bakan Kacır, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, sahip olduğu eşsiz doğası ve ekolojik yapısıyla kutupların; jeoloji, tıp, astronomi, iklim, canlı bilimleri gibi birçok alanda yürütülen bilimsel çalışmalar için eşsiz bir laboratuvar vazifesi gördüğünü söyledi.
"116 Türk bilim insanının kutup bölgelerinde araştırma yürütmesine imkan sağladık"
Kacır, dönemin koşulları içinde kıymetli Türk hocaların çalışmalarını başka ülkelerin bilimsel araştırma projeleri çatısı altında gerçekleştirebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin kritik teknolojileri geliştirebilmesini, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmalar üretme kabiliyetini güçlendirmesini amaç edindik. 2017'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Ulusal Kutup Bilim Seferleri düzenleyerek bilim insanlarımızın araştırmalarına öncü oluyor, ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinliyoruz. Bugüne dek Antarktika'ya 7, Arktik'e 3 sefer düzenleyerek 116 Türk bilim insanının kutup bölgelerinde araştırma yürütmesine imkan sağladık. Bu gayretler neticesinde 252 bilimsel çıktı üretildi."
"Her yıl düzenlediğimiz ve bugün bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Kutup Sempozyumları ile bilimsel seferlerimizin sonuçlarını değerlendiriyoruz" diyen Bakan Kacır, şunları vurguladı:
"Önümüzdeki 13 yıl için bir yol haritası olan Ulusal Kutup Bilim Stratejisi'ni kamuoyu ile paylaşıyoruz"
Bakan Kacır, Antarktika'nın Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan Türk Bilimsel Araştırma Üssü ile ilgili ön çalışmaları tamamladıklarını aktararak, yakın bir gelecekte bu üssü hayata geçirerek bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Türk Bilimsel Araştırma Üssü'nün kurulması ve tüm kıymetli bilimsel çıktılarla birlikte, gözlemci ülke konumunda olunan Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde asli üyeler arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
2017'den bu yana Kutup araştırma çalışmalarına bütüncül ve sistematik bir yaklaşım kazandırmak üzere önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Kacır, şöyle devam etti:
"Kutup Bilimleri Ansiklopedisi temel bir kaynak vazifesi görecek"
Ulusal Kutup Numune Arşivi'ni ve Ulusal Kutup Veri Merkezi'ni Türkiye'ye kazandıracaklarını anlatan Kacır, "Kutup bilimleriyle ilgili akademik ve popüler yayınların artırılmasını teşvik edeceğiz. Bu etkinlikle kutup bilim çalışmalarımız için iki önemli gelişmeyi daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kutup Bilimleri Ansiklopedisi ile ülkemiz kutup literatüründe terim birliğini sağlayacak ve zorlu coğrafyanın gizemlerini paylaşacak önemli bir katkıya hep birlikte imza atıyoruz. Kutup bölgesinde yaşayan canlılardan, bölgenin jeolojisine, atmosfer yapısından coğrafi özelliklerine, 500'den fazla maddenin yer aldığı bu eser kutup çalışmalarına ilgi duyan herkes için temel bir kaynak vazifesi görecek. Bunun yanında ülkemizin saygın dergilerinden Turkish Journal of Earth Sciences bu sayısını kutup bilimleri temasına ayırmış oldu. Antarktika'ya ilk ayak basan Türk bilim insanımız Atok Karaali'nin anısına ve mirasına adanan bu sayı ile Türk araştırmacıların kutup bölgelerine yaptığı 50 yıllık katkıları onurlandırıyor ve anımsıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır, 2023-2035 Ulusal Kutup Bilim Stratejisi, Kutup Bilimleri Ansiklopedisi ve Turkish Journal of Earth Sciences Kutup Bilimleri Özel Sayısı'nın, Türkiye ve Türk bilim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
"21’inci yüzyılda, yeryüzünden adeta bir soykırım yaşanıyor"
İnsanlığın iklim değişikliği gibi ortak sorunlarına bilimin ışığında çözümler geliştirmek adına dünyada öncü işler yapmakta iddialı olduklarını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bilim insanlarımızın önünü açmakta, engin ufuklara yürümelerini sağlamakta irade sahibiyiz. Gençlerimizin bilim ve teknolojiyle tanışmasını, yetişmesini ve bilimsel çalışmalara, teknolojik buluşlara imza atacak bir özgüvene sahip olmasını temin etmekte, Türkiye Yüzyılı'nı, bilimin ve teknolojinin yüzyılı olarak inşa etmekte kararlıyız. Bütün bu bilimsel gayretleri, teknolojik gelişmeleri insanlığın yararına oldukları ölçüde kıymetli görüyoruz. Bir teknolojik üstünlüğe sahip olmak, kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz diye düşünüyoruz. Bugün Filistin'de çocuklar, kadınlar, masumlar gökyüzünden yağan binlerce ton bombayla öldürülüyor, 21. yüzyılda yeryüzünde adeta bir soykırım yaşanıyor.
Buraya gelirken haberlere göz attım ve bir haber okudum. İsrail yöneticileri, açıklanan ölü sayılarını abartılı bulduğunu söylemiş. Aklımdan şu geçti, acaba gökyüzünden binlerce ton bombayı haftalar boyunca Filistinli masumların, hastanelerin, doktorların, hastaların, kadınların, çocukların, kundaktaki bebeklerin üzerine yağdırırken kaç kişiyi öldüreceklerini saydılar mı? Zihinlerinde kaç kişiyi öldürmek vardı acaba? Kaç kişiyi öldürdüklerinde durmaya niyetliydiler? Biz Allah'ın izniyle Türkiye olarak bilimde ve teknolojide bütün bu gayretleri, insanlık adına, insanlığı yeniden medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle buluşturma adına bütün gücümüzle sürdüreceğiz. Hem bu ülkeyi inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci asrında çok daha kuvvetli kılacağız ve inşallah yeniden insanlığa adaleti ve merhameti getireceğiz."
Konuşmasının ardından Bakan Kacır, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim Temalı Resim Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.