Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve gökyüzü gözlem etkinliği için Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Antalya Teknokent'i ziyaret eden Bakan Kacır, burada devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.
Türkiye'de özel sektörün 1500'den fazla Ar- Ge ve tasarım merkezi olduğunu da kaydeden Bakan Kacır, hükümetin desteğiyle Ar- Ge kavramının özel sektör tarafından sahiplenildiğini ifade etti. 2000'li yılların başında Ar- Ge harcamalarının çok az olduğunu anlatan Kacır, şöyle konuştu:
Bakan Kacır, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, Türkiye'nin her noktasında Ar- Ge merkezi sayısının artması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.