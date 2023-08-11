Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı

Bakan Kacır daha sonra öğrencilerle Teknokent içinde bir araya geldi. Türkiye'nin son 20 yılda Ar- Ge ekosistemi kurduğunu belirten Kacır, “Bu ekosistemin merkezinde Teknoparklar var. 2000'li yılların başında Türkiye'de Teknopark sayısı 3-4 civarıydı. Hepsini gezmiştim. Şimdi 96 oldu bu sayı. Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı sayısı hızla yükseldi. 2000'li yılların başında 30 binlerdeyken şimdi 200 bin oldu" dedi.