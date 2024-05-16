Bakan Kacır'dan Türkiye'ye yatırım daveti: Güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası

Bu nedenle güçlü bir startup ve inovasyon ekosistemine sahip olmanın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde yer aldığını söyleyen Kacır, Türkiye ekonomisini daha yüksek teknolojili ve inovasyon odaklı bir yola sokmayı hedeflediklerini ve sağlam bir teknoloji ekosistemi inşa ederek temelleri attıklarını anlattı.
Kacır, son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısının 2'den 102'ye çıktığını kaydederek, Türkiye'nin teknoparklarında 10 binin üzerinde şirketin AR-GE ve inovasyona odaklandığını bildirdi.
Kacır, Türkiye'nin dron teknolojilerindeki liderliğinin bu alandaki yaklaşımının en iyi örneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi. Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak." diye konuştu.
"Türk girişim ekosistemi 'Avrupa teknolojisinin yıldızı"
Bakan Kacır, Türk girişim ekosisteminin "Avrupa teknolojisinin yıldızı" olarak tanımlandığına dikkati çekti.
Türkiye'de 2019'da unicorn olmadığını, şu an 7 Turcorn bulunduğunu söyleyen Kacır, Türkiye'nin sadece startup şirketleri için değil, aynı zamanda "scale up" şirketler için de önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.
Türkiye'nin, unicorn şirket sayısını artırmak için çeşitli destekler sağladığını ve Turcorn100'ün bu kapsamdaki milli vizyon projesi olduğunu dile getiren Kacır, ülkenin genç insan kaynağının küresel alanda en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu ifade etti.
Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 2008'den beri düzenlendiğini ve gençlere teknoloji geliştirme fırsatı tanındığını aktardı.
Kacır, ayrıca kısa süre içinde "Techvisa" programını duyuracaklarını, böylece teknoloji alanındaki yetenekleri ve girişimleri ülkeye davet edeceklerini sözlerine ekledi.
Bakan Kacır, konuşmasının ardından, zirve alanındaki Türk ve uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.