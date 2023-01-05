Gündem Bakan Karaismailoğlu açıkladı 22 kat artışla bir milyonu aştı
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 22 kat artışla bir milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 kat artışla 1 milyonu aştığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 22 kat artışla bir milyonu aştı
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2022 yılı kruvaziyer istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, kruvaziyer turizminde haraketli bir yıl geçtiğini belirterek, hem gelen gemi sayısında hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer ile 45 bin 362 yolcunun Türkiye'ye geldiğini bildiren Karaismailoğlu, 2022 yılında ise kruvaziyer sayının 12 kattan fazla artarak 991'e yükseldiğini, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 22 kat artarak 1 milyonu aştığını açıkladı.

'YILIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞILDI'

Bu yılın sadece ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyerin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, ekim ayında 155 kruvaziyer ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
2022 yılında 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyere ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataport'a da bu yıl da 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını duyurdu. 98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı'nın 3'üncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizminde dikkat çektiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "Bu yıl ilk kez Amasra ve Ünye limanları kruvaziyer gemilere en sahipliği yapmaya başladı. 2022 yılında Sinop'a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı'na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık. Trabzon'a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu da almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğu 2023'te 30 bin kilometreye ulaşacak
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğu 2023'te 30 bin kilometreye ulaşacak

Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik
FOTOĞRAF 22
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatı devam eden Darıca Sahil-Gebze OSB Metro Hattı Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Törenine katıldı.
Title
Toplam 27 bin 354 metre tünel kazısı yapılacak olan çalışma kapsamında, 26 bin 316 metre uzunluğunda tünel açıldı.
Title
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın Gebze OSB ile Gebze Gar arasındaki kısmının 2023 yılı içerisinde, Gebze Gar ile Darıca Sahil arasında kalan 4 kilometrelik kısmın ise 2024 yılı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.
Title
ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZTörende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik.
Title
İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiyede demir yolları reformunu başlatarak, atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Title
Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik.
Title
Özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bir yandan şehirlerarası demiryolu ağını geliştirirken, diğer yandan ülkemizdeki şehir içi raylı sistem yatırımlarımıza da devam ediyoruz.
Title
Türkiye genelinde, 12 ayrı şehrimizde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor.
Title
Bu hatların 312 kilometrelik bölümü bakanlığımız tarafından yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca, bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 şehir içi raylı sistem hattımızda inşaatımız devam ediyor. Bunların toplam uzunluğu 185 kilometredir dedi.
Title
YAPTIĞIMIZ HER BİR KİLOMETRE YOLU AKARSUYA BENZETİYORUZTürkiyenin ulaştırma alanında önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor.
Title
Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu projemizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerimizle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz.
Title
Teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak, yeridir ve yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor.
Title
Bizler, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa, oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakka hizmettir. Bizler başkaları gibi, algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz diye konuştu.
Title
Konuşmanın ardından tünele giren Bakan Karaismaioğlu ve beraberindekiler, tünelin birleşimini izledi.
Title
İş makinesiyle açılan delikten giren 2 işçi, Bakan Karaismaioğluna Türk bayrağı takdim etti.
Title
Tünelde çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tören sona erdi.
Title
Title
Title
Title
Title
Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatı süren metro çalışmalarında Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demir yolları reformunu başlatarak, atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz" dedi.
Derbiye deplasman yasağı

Derbiye
deplasman yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.
Kimse üretmeye cesaret edemiyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor

​Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya satılıyor.
Vizontele muhalefet

'Vizontele muhalefet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor.

​İHH 2022'de 19 ülkede bin 375 su kuyusu açtı.

Enerji başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye meselesi ele alındı.

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.
Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek
Ekonomi

Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Görüşme sonrası konuşan Oktay, ''Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Alibaba CEO’su Evans ise yatırım için iki ili işaret ederek, Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini açıkladı.
Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez
Hayat

Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Daire, aldatan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.