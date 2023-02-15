Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. "Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.
13:40 . 15/02/2023 Çarşamba
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Bakan Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.
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