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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. "Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.

13:40 . 15/02/2023 Çarşamba
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Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.



#Adıyaman
#deprem
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
2 saat önce
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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı kurtardık
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