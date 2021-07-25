Bakan Karaismailoğlu: Afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ve Artvin'de sel bölgelerindeki incelemelerini bugün de sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu, Rize'de yapımı süren İyidere-İkizdere yolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karayoluyla, yol ve güzergahtaki tünellerde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağını duyurduğu Salarha Tüneli önünde açıklamada bulundu ve bölgedeki afetin izlerinin yanı sıra önemli projelerde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

FOTOĞRAF 20 Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı. Rize'de yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.









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'SEFERBERLİK VAR BURADA'

Sel bölgelerinde seferberlik durumu olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşık 10 gün önce Rize'de sel afeti olmuştu, o günden bu tarafa buradayız. Devamında Arhavi'de odaklı su baskınlarına neden olan yağmurlar meydana geldi. Bu afeti bir daha görmemek için bölgede çalışmalarımız var. Bütün bakanlıklarımız ve kurumlarımız, afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun ve topyekun bir çalışma var. Hatta bir seferberlik var burada. Tüm ekiplerimizle afetin izlerini ortadan kaldırmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bölgeyi afet öncesi duruma kavuşturmuş olacağız" dedi.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Artvin'de konuştu: Ödemeler en kısa sürede yapılacak Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesindeki incelemelerinin ardından İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde afetle ilgili bilgi aldı. Daha sonra helikopterle dün sel felaketi yaşanan Artvin'in Arhavi ilçesine geçti.



Havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından Yeni Camii balkonundan meydandaki ilçe halkına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün gördüm ki burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Fakat ne olursa olsun şuanda zarar tespit heyetlerimiz çalışmalarını yaptı ve yapıyorlar. Bu tespitlerle beraber en kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Elazığ'da, Van'da burayla mukayese edilemeyecek felaketleri telafi ettik ve burayı haydi haydi hallederiz. Yeter ki cana gelmesin' dedi. BiP'te paylaş

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SALARHA TÜNELİYLE YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF

Salarha Tüneli'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye geleceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgede çok önemli, çok büyük yatırımlarımız var. Bir taraftan da bu yatırımlarımız devam ediyor. Sabah ilk toplantımızı İkizdere tünellerinde yaptık. İyidere ve İkizdere arasındaki tünellerde de artık son aşamaya geldik. Burayı da önümüzdeki günlerde de açmayı planlıyoruz. Bu yol İyidere'den başlayıp, Erzurum'a kadar devam eden önemli bir koridor. Ovit tünelinin yapılması ve diğer tünellerin tamamlanmasıyla 50 kilometreye varan bir kısaltma olacak. Bu koridor, Lojistik Liman'ın da yapılması ile kuzeyden güneye çok önemli bir koridoru bağlamış olacağız. Rize merkezi Salarha Vadisi'ne bağlayacak olan Salarha Tüneli'nin bir tüpünü geçenlerde trafiğe açmıştık. Önemli bir rahatlama sağladı. Önümüzdeki günlerde Salarha ve İkizdere tünellerinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Rize'ye gelecekler. Salarha projesi çok önemli bir proje; yolu yaklaşık 9 kilometre kısaltıyor. Seyahat süresinde de 25 dakikaya kadar varan kazanımlar elde edeceğiz. Yani yakıt ve zamandan olağanüstü faydalar sağlayacak hem Rize ve hem de Türkiye."

FOTOĞRAF 26 Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü. Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor. Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği Artvin'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor. BiP'te paylaş

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'PROJELERİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR'

Ülkede tüm projelerin özveriyle sürdüğünü de belirten Bakan Karaismailoğlu, "Selin izlerini silmeye çalışırken diğer yandan da önemli projelerde çok yoğun çok özverili çalışma var. İnşallah bütün Türkiye'nin her bir noktasında olduğu gibi bu bölgesel kalkınmayı hep birlikte topyekûn bitireceğiz. Projelerimiz hızla devam ediyor. Bir ekip olarak, Rize ve Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

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