​Bakan Karaismailoğlu: Altılı masanın altında başkaları üstünde başkaları var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Karaismailoğlu ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının bir bölümünde muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine yüklenen Bakan, "Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var. O masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükumetlerdir. Vatandaşımız milletimiz de bunu çok iyi biliyor." dedi.

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Bakan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"O MASALARA KİMSE İTİBAR ETMİYOR"

"2023 seçimlerimiz çok önemli. Bu kadar yatırımlar yapıldı. Hayat kolaylaştı. Tabi ki rahat bir ortam yok. Gelişen ekonomik zorluklar var. İki yıllık Covid-19 salgın sürecinin ertesinden çıktık. İki yıllık süre içerisinde bütün dünyada sistemler çöktü. Üretimler durdu. Ama biz Türkiye olarak büyüme rakamlarını görüyorsunuz. Bütün dünyada ekonomiler küçülürken Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oldu. Bu büyüme artarak devam edecek. Güçlü alt yapı üzerinde devam edecek. Dünyadaki krizler, küresel krizler fiyat dalgalanması ve istikrarsızlık Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını da görüyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı, sorun ve ihtiyaçlarını da görüyoruz. İnşallah onların çözüm yolunda da hummalı çalışmamız var.Kimsenin endişesi olmasın. Bunları çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetlerdir. Çünkü başka çözüm bulacak kimse yoktur. Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var. O masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız milletimiz de bunu çok iyi biliyor.

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Bizler de dava arkadaşları olarak bunları vatandaşımıza, milletimize gece gündüz anlatacağız. Vatandaşımızın gönlüne gireceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir ülke olacağız. İşimiz çok hiç ihmale gelmeyecek işler. Çok işler yapıldı, çok güçlüyüz gururluyuz ama emniyeti elimizden bırakmamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Vatandaşımızın kafalarındaki kuşkuları ortadan kaldırmamız lazım. Teşkilatımız vücudun kılcal damarı gibidir. Kılcal damarlar çalışmazsa vücut çalışmaz. En alt kademedeki arkadaşlar gibi çalışmak zorundayım ve çalışacağım. İnşallah bu zorlukları bu seçimleri hepsini üstünden atacağız. Amaç burada vatandır. Vatanımızın selametidir. O yüzden hepimiz bu vatan uğruna, vatanın gelişmesi, milletimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. İnşallah 2023 seçimlerini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükumetleriyle bugüne kadar hayal bile edilemeyen şeyler yapmışsa bundan sonra büyük ve güçlü Türkiye olarak bütün dünyaya varlığımızı devam ettireceğiz."

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