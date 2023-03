Bakan Karaismailoğlu: Asıl amacımız konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırmak

Depremin ilk gününden itibaren 35 bin 250'si arama kurtarma olmak üzere 271 binin üzerinde personelle özverili çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Milletimizle birlikte artçı depremler, çetin kış şartları ve soğuk dahil her şeye göğüs gerdik; bir an dahi milletimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda da acil eylem planlarımızı işletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz saha tarama sistemi devrededir. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyor, ne oranda karşılandıklarını görüyor ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da organize olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz" dedi.