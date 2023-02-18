Bakan Karaismailoğlu: Buralar eskisinden daha iyi olacak kimsenin şüphesi olmasın

"Bu deprem asrın depremi olarak ifade edilse de sadece Türkiye’de değil. Dünyada eşine rastlanmamış bir depremdir. Deprem 103 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Türkiye’nin kurumsal kapasitesi olağanüstü bir düzeyde. Mazot ve gübre desteğini ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık ancak bu felaketten sonra 2.8 milyar liralık yardımı bu ayın sonunda gerçekleştirmiş olacağız."