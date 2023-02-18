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Bakan Karaismailoğlu: Buralar eskisinden daha iyi olacak kimsenin şüphesi olmasın

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

15:30 . 18/02/2023 Cumartesi
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Bakan Kirişci ve Bakan Karaismailoğlu

Bakan Kirişci ve Bakan Karaismailoğlu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:
"Asrın afetinin etkileri hemen ortadan kalkmayacaktır. Ancak güçlü Türkiye devleti bu felaketin üstesinden kalkacaktır. Buralar eskisinden daha iyi olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:
"Bu deprem asrın depremi olarak ifade edilse de sadece Türkiye’de değil. Dünyada eşine rastlanmamış bir depremdir. Deprem 103 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Türkiye’nin kurumsal kapasitesi olağanüstü bir düzeyde. Mazot ve gübre desteğini ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık ancak bu felaketten sonra 2.8 milyar liralık yardımı bu ayın sonunda gerçekleştirmiş olacağız."


Ayrıntılar geliyor...





#Adil Karaismailoğlu
#Deprem
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
1 saat önce
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Bakan Karaismailoğlu: Buralar eskisinden daha iyi olacak kimsenin şüphesi olmasın
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