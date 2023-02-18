Bakan Karaismailoğlu: Büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti bunun üstesinden kalkacaktır

|
Bakan Kirişci ve Bakan Karaismailoğlu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yle düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 13 gün geçtiğini ve en büyük üzüntülerinin can kayıpları olduğunu söyledi.
13 gün boyunca çok hassas çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin bütün kurumlarının, milletin verdiği güçle seferberlik halinde çok büyük mücadele verdiğini ve vermeye de devam ettiğini bildirdi.