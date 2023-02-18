Bakan Karaismailoğlu: Büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti bunun üstesinden kalkacaktır

"17 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki 1 ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevcut binalarla ilgili hasar tespit ve binaların durumuyla ilgili raporlama yapıyor. Onlarda da çok yoğun bir çalışma var."