Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

"Bakanlık olarak Adıyaman'ı üs edindik ve burada önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın bütün imkanlarını deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. El birliğiyle milletimizle bu şehirleri tekrar ayağa kaldıracağız. Depremden etkilenen coğrafya Türkiye'nin kalbi. Buralarda hem ekonomik hareketlilik hem de tarihi bir kültür var. Türkiye'nin aslı var, buralar bizim için çok kıymetli. Buralardan hiçbir zaman devletimiz elini kaldırmayacaktır."