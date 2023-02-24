Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Adıyaman'ın da depremden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılarken gelecek günleri ve yılları da bugünden planladıklarını dile getirdi.
"Şehrimizin güneyinde prefabrik konutlarımızın çalışmaları başladı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Adıyaman'da yapılacak konutların alanlarına ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
Karaismailoğlu, zemin etütlerinin incelenmesinden sonra imar planının kesinleşeceğini ve bu konuda bölgede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Şehirdeki ticaret ve şehir merkezine ilişkin planlamaların tasarlandığını ve bunların kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
Karaismailoğlu, Adıyaman'ın ayağa kaldırılıp şehrin ekonomisinin ve hareketliliğinin canlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, sanayicilerin ve ticaret odalarının bu noktada önemli olduğunu vurguladı.
Sanayicilerin ve ticaret odalarının, ticarethanelerin nasıl açılacağına ilişkin görüşlerini aldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Organize sanayi bölgelerine konteynerler getirilerek, çalışanlarımızın oralarda aileleriyle birlikte buranın sanayisine katkı vermeleri gerekiyor." dedi.
Karaismailoğlu, Adıyaman'dan deprem sonrasında yaşanan göçe işaret ederek, gidenlerin de tekrar şehre döndürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.
"Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı"
Konteynerlere yönelik vatandaşların önemli hassasiyeti ve ilgisi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bölgenin ve Adıyaman'ın da bundan nasibini alacağını dile getirdi.
Karaismailoğlu, akın akın konteynerlerin transferlerini sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti.
Konteyner taşıyan gemilerin durumu
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'dan yüklenen ve deprem bölgesine ulaştırılması için 14 Şubat itibarıyla yola çıkan gemilerden ilkinin 3 veya 4 Mart'ta İskenderun Limanı'na ulaşması bekleniyor. Peyderpey yola çıkan 5 gemi, 1388 yaşam konteyneri ve 627 palet insani yardım malzemesi taşıyor.