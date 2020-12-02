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Gündem Bakan Karaismailoğlu duyurdu Yer istasyonları kurulum çalışmalarında sona geldik
ANKARA

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yer istasyonları kurulum çalışmalarında sona geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

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