Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yer istasyonları kurulum çalışmalarında sona geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...
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