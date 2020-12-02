Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yer istasyonları kurulum çalışmalarında sona geldik

Ekonomi

Kasım ayında otomobil satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 Ocak - Kasım dönemi ve Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet oldu.