Bakan Karaismailoğlu: Kılıçdaroğlu yalanlarını hezeyanla tekrarlıyor

Ankara'dan İstanbul'a tarifeli uçakla 18.45'de gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Sivil havacılıktaki gelişmeleri ve hayata geçirilen yeni projeleri değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin havacılıktaki hedeflerinin son iki yılda pandemi nedeniyle çok önemli sıkıntılar yaşandığını ancak pandeminin etkisinin ortadan kalkmasıyla bu yıl sonu itibariyle 2019 rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Rize-Artvin havalimanı'nı 34 bin 164 yolcu kullandı

Bu yıl Tokat ve Rize-Artvin havalimanlarını hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Tokat Havalimanı'nı hizmete açalı yaklaşık 2,5 ay oldu. Tokat Havalimanı'ndan 377 uçuşla tam 21 bin 505 vatandaşımızı Tokat ile buluşturduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı da 14 Mayıs'ta başarılı bir şekilde hizmete aldık. Yaklaşık 3 hafta oldu. Burada da toplam 305 uçuşla 34 bin 164 vatandaşımızı Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanmış oldu. Bu yılsonu itibariyle de Çukurova Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var" diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

"Yatırımların yüzde 20'si yap-işlet-devret modeliyle yapıldı"

Adil Karaismailoğlu, hayata geçirilen yatırımların yaklaşık yüzde 20'sinin 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığını ve ilave finans modelleri üreterek yatırımların hızlandırıldığını aktardı. Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nü 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yıl gibi kısa bir sürede vatandaşımıza kazandırıyoruz. İstanbul Havalimanı tam 10 milyar euroluk bir yatırım devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılıp vatandaşımızın hizmetine giriyor. 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanını ülkemize kazandırdık. Yapım sırasında devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar euro bir yatırım yaptık ve 26 milyar euroluk da işletme süresi boyunca devlet kira geliri alacak. Bu kadar başarılı bir proje ve biz direkt nakit akışı sağlayacağız ülkemize. Türkiye'nin yüzyıllar boyu hizmet edecek çok kıymetli projeleri. Antalya Havalimanı... 765 milyon euroluk bir yatırımı devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaptıracağı ve bunun üzerine yatırım miktarını yükleniciye ödettiriyoruz. İşletme süresi boyunca 8.5 milyar euroluk bir geliri devletimize gelir akışı olarak yansıtacağız. Yani yap-işlet-devret projelerini ne kadar başarılı uyguladığımızı gösteren iki örnek. İkisini topladığımızda 30 milyar euronun üzerinde devletimize direkt nakit akışı sağlayan projeler bunlar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya da değinen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Her zaman ki, maalesef üzülerek izlediğimiz yalanların ve hezeyanların tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık fakat onlar bu yalanları söylemekten bıkmadılar. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler halkımızın hayatını kolaylaştıran ülkemizin ekonomisine, istihdamına üretimine, turizmine oldukça fazla katkılar yapan, çok kıymetli projelerdir. Bunlar Türkiye'nin projeleridir. Hesap, kitap; hepsi yapılmıştır. Bu projeler tamamen kamuya açık olan ihalelerdir. Bir yarışma sonucu kazanılmış olan ihalelerdir. Aynı şekilde Antalya-Alanya ve Ankara- Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalelerini de yapıyoruz. Burada da bu işi yapabilecek kabiliyetteki bütün firmalar girip teklif verebilirler. Yarışma sonucu kamu açısından uygulanabilir bir teklif yapılır ve bir sözleşme yapılır. Sözleşme dahilinde bu projeler yapılır ve bitirilir. Yani bir tarafta 17 yılda bitmeyen Bolu Dağı Tüneli gibi basit bir proje, bir tarafta da dünyanın en teknolojik köprüsü ve 2.5 milyar euroluk bir bir proje. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 4 yılda biten bir proje. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı... Bu kadar kıymetli, dünyanın takdir ettiği işler maalesef sırf kötü siyasetlerine alet etmek için yalan yanlış rakamlarla, rakam kirliliğiyle karalamaya çalışılan bu kadar kıymetli işler. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız. Çok başarılı işlerdir."

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"İstanbul havalimanı'ndan 22 milyar euro arto kdv direkt devlete gelir akışı sağlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu projeler vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran projelerdir. Bu projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar; yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. 7 milyar saat vatandaşımıza kalıyor. Bu projelerin tamamen arkasındayız. Doğru işler yaptık ve doğru işler yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bugünkü rakamlar tamamen uydurmadır. 22 milyar rakamı konuşuluyor. Evet bir 22 milyar rakamı var. İstanbul Havalimanı'ndan 22 milyar euro artı KDV direkt devlete gelir akışı sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Atatürk havalimanı'ndan uçuş yapılmamasına yönelik garanti verildiği iddiası

Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapılmamasına dair garanti verildiğine yönelik iddialarla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı ülkemizin kıymetli iki projesi. İstanbul Havalimanı dünya ölçeğinde transfer merkezi ve en modern en kaliteli havalimanlarından bir tanesi. Şu anki yolcu kapasitesi 120 milyon yolcu. İlave yatırımlarla birlikte 200 milyon yolcuya kadar çıkacak bir kapasite var. Bu kadar kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Yani bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Atatürk Havalimanı gibi muhteşem bir arazide Millet Bahçesi olarak da yine İstanbullulara hizmet verecek, onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendirilen bir devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz."

Öte yandan açıklamaların ardından gazeteci-yazar Faik Kaptan, 'Atatürk Havalimanı'nda 40 yıl' adlı kitabını imzalayarak Bakan Karaismailoğlu'na hediye etti.

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