Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını bir bir planladık

Devletin sağladığı imkanlar dahilinde yeni projeleri hayata geçirirken ekonomik anlamda maliyeti karşılayacak yeni formüller de bulduklarını, bu zorunluluğun gerektirdiği ekonomik formüllerin başında YİD modelinin geldiğini belirten Karaismailoğlu, bu modelle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü örnek gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu projenin bedeli yaklaşık 8 milyar dolar. 8 milyar dolarlık bir projeyi Bolu Dağı Tüneli gibi 17 sene içinde mi bitirmek Türkiye'nin işine gelir, yoksa bu projeyi finansal bir problem olmadan 3-4 yıllık sürede tamamlamak mı Türkiye'nin işine gelir? Aklıselim olan herkes elbette 3-4 yıl diyecektir. Tabii ki 3-4 yılda bitireceğiz ki o süreçte üretim, milli gelir artırılacak. 8 milyar doları ülke bütçesinden kısa zamanda veremeyeceğimiz için bu 8 milyar doları yatırımcı Türkiye'ye getirecek, bu projeyi tamamlayacak, tamamladıktan sonra da işletme süresi içinde bunun finansal geri dönüşümü için önemli bir kısmını kullanıcıdan alacaksınız. Yine, Yavuz Sultan Köprüsü'nü ele alalım. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük ortalama 130 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli'nden günde 70 bin araç geçmektedir. Yapılmasaydılar bu 200 bin araç Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehirler köprülerine yönelecekti, İstanbul trafiği tıkanacaktı, kilitlenecekti." değerlendirmesinde bulundu.