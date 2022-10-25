​Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayın konuğu oldu.

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterler lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden sukuterler tartışmalarını gündeme getirdi.

''TEBDİRLERİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ, ARTICAĞIZ''

Bu konudaki düzensizliği bitirmek için yönetmelik çıkardıklarını ancak kullanıcıların buna uymadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Tedbirleri artırmak zorundayız, arttıracağız'' mesajı verdi.

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SKUTER İÇİN YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Bu araçlarının kullanılması kaçınılmaz diyen Karaismailoğlu, "Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız'' dedi.

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