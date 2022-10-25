Gündem Bakan Karaismailoğlu Skuter için yeni tedbirler alınacak
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son zamanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği skuter kazalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Skuter kullanımına yönelik tedbirlerin getirileceğini açıklayan Karaismailoğlu, "Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tedbirleri arttıracağız." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak
Bakan Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayın konuğu oldu.

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterler lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden sukuterler tartışmalarını gündeme getirdi.

''TEBDİRLERİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ, ARTICAĞIZ''

Bu konudaki düzensizliği bitirmek için yönetmelik çıkardıklarını ancak kullanıcıların buna uymadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Tedbirleri artırmak zorundayız, arttıracağız'' mesajı verdi.

Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı
GÜNDEM
Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

SKUTER İÇİN YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Bu araçlarının kullanılması kaçınılmaz diyen Karaismailoğlu, "Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız'' dedi.

Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu
HAYAT
Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu

Skuter merakı iki arkadaşı ölüme götürdü: 30 metrelik fren izi
GÜNDEM
Skuter merakı iki arkadaşı ölüme götürdü: 30 metrelik fren izi
TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

İl il paylaşıldı: İşte ilk konut yerleri ve projelerin görüntüleri.
1 milyon tonu aşacak

1 milyon tonu aşacak

​Buğdaydan sonra yeni bir rekor daha geliyor.
Tarihi projenin ilk temeli atıldı: İşte İlk Evim ve İlk İş Yerim kampanyasına ilişkin tüm soruların cevapları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutların tamamını 2028'e kadar bitireceğiz.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı 'Deli'.

​Ormanda ağzı bağlı şekilde bulundu.

​Türkiye'den ilk görüntüler geldi: 15.00'e kadar sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.