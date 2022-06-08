Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi: Köprü uzamış mı oluyor?

Güzergahı boyunca 6 şehirle temas eden otoyolun etkileşim alanının çok geniş olduğunu vurgulayan Omurtak, \"Otoyolun hem yapım hem de işletme süreçleri boyunca tüm çalışmalar, etkileşime dair bu farkındalıkla yürütüldü. Her kilometresinde çevresel ve sosyal etki anlayışıyla ön analiz yapıldı. Uluslararası standartla uyumlu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmasının öngördüğü inceleme, raporlama, yapılandırma ve düzenlemeler uygulandı. Sürekli iyileşme ve gelişme anlayışı izlendi. Projenin, bu raporun taahhütleri doğrultusunda ilerlediğini garanti altına almak amacıyla gerekli olan tüm denetimler, ilgili ekipler tarafından yürütülmeye devam ediyor.\" dedi.<br><br>Omurtak, tünellerde yağmur ve drenajla toplanan yeraltı sularının temizlenerek hem tünellerin su ihtiyacı için hem de kış bakımlarında solüsyon suyu olarak kullanıldığını vurguladı.