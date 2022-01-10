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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: İddialarının tamamı baştan sona yalan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun sadece iftira kastıyla hakaret ettiğinin belirtildiği dava dilekçesinde, "Davalının iddialarının tamamı baştan sona yalandır" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğluna tazminat davası: İddialarının tamamı baştan sona yalan
​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Nöbetçi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, 8 Ocak'ta Habertürk kanlındaki TekeTek programında "Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve tehdit içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve yalan söyleyerek kişilik haklarını alenen ağır şekilde ihlal ettiği" ifade edildi.

"SADECE İFTİRA KASTIYLA HAREKET ETTİ"

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun ve Karaismailoğlu'nun ifadelerinin dökümlerine yer verilerek, "Davalının beyanları ile müvekkilimi asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bırakmış ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu iddiaları ile ilgili olarak konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir." denildi.

"İDDİALAR BAŞTAN SONA YALAN"

Karaismailoğlu'nun, görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği, iş ve işlemlerinde geçmişteki görevlerinde olduğu gibi bakanlık görevi süresince de anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiği kaydedilen dilekçede, "Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona yalan olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem duymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Bakan Karaismailoğlu kendisini yolsuzlukla suçlayan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap verdi: Yalanlarının hesabını mahkemede vereceksin
OYNAT 01:26
Bakan Karaismailoğlu kendisini yolsuzlukla suçlayan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap verdi: Yalanlarının hesabını mahkemede vereceksin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir canlı yayında, 'İBB'de görev yaptığı sırada kendisini yolsuzluk yapmakla' suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. CHP liderinin göz göre göre yalan söylediğini vurgulayan Bakan, 'Bunun bir iddia olduğunu kendisi de biliyor. Kötü siyasetlerine bizi de alet etmek istiyorlar. Cuma günü kendisini dava ettik, hesabını mahkemede verecek' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde gafa imza atarak, bakanların dokunulmazlığı olduğunu da söyledi.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Yolsuzluk iddialarının, kamu görevi yerine getiren davacının itibarını kamuoyu nezdinde zedelediği ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilediği belirtilerek, "Bu ithamalar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Dolayısıyla ağır şekilde kişilik hakları ihlal edilen ve mağdur olan müvekkilin zararının tazmini büyük bir önem arz etmektedir." ifadelerine yer verilen dilekçede, davanın kabulü ve davalı tarafından gerçekleştirilen haksız fiilin doğurduğu sonuçlar nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminatın yasal faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesi istendi.

Karaismailoğlu, CHP Meclis Grup Toplantısındaki konuşmasında "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia ederek kişilik haklarını alenen ihlal ettiği gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 Ocak'ta 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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