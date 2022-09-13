Bakan Kasapoğlu: Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt sorunu iddialarına ilişkin @tvnet ekranlarında açıklama yapıyor. https://t.co/o6MGGAL2wV — Yeni Şafak (@yenisafak) September 13, 2022

105 yeni yurt, 105 yeni bina ve devam eden pek çok yeni çalışma ve ortaya konulan tablo, dünyanın en güçlü yurt alt yapısı.

En büyük yurt kapasitesi. 800 yurt, 825 bin kapasite. Bu bir genç odaklı yönetim anlayışının gurur tablosudur.

İşte yarın yurt kampüsümüzde, Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek.

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Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitemiz 800 bini geçti

GÜNDEM Bakan Kasapoğlu 'milat olacak' diyerek detayları açıkladı: 105 yeni yurt binası geliyor