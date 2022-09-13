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POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu: Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt sorunu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, ''105 yeni yurt, 105 yeni bina ve devam eden pek çok yeni çalışma ve ortaya konulan tablo, dünyanın en güçlü yurt alt yapısı. En büyük yurt kapasitesi. 800 yurt, 825 bin kapasite. Bu bir genç odaklı yönetim anlayışının gurur tablosudur. İşte yarın yurt kampüsümüzde, Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu: Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

105 yeni yurt, 105 yeni bina ve devam eden pek çok yeni çalışma ve ortaya konulan tablo, dünyanın en güçlü yurt alt yapısı.

En büyük yurt kapasitesi. 800 yurt, 825 bin kapasite. Bu bir genç odaklı yönetim anlayışının gurur tablosudur.

İşte yarın yurt kampüsümüzde, Ankara yurtlar yerleşkemizde çok önemli bir açılış gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

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