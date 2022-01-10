Gündem Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu
POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 OcakDünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde kamera karşısınageçerek haber bülteni sundu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu
Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu
Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu
Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Gününe özel haber sundu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu

Bültenimize bizden bir haberle başlayalım

İzleyicilere sürpriz yapan Bakan Kasapoğlu, basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü TRT ekranlarından kutladı. Basınımızın, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek söze başlayan Bakan Kasapoğlu, “Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” açıklamasını yaptı.

Canlı yayında haber sunmak zor bir deneyimmiş

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait "Sokaktan Spora" projesi ile ilgili haberi sunan Bakan Kasapoğlu, yayının sonunda bülteni Buket Sevinç'e bırakarak şunları söyledi: "Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum.

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