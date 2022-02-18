Bakan Kasapoğlu: Genç UPSHIFT ile gençlik merkezi faaliyetlerimize uluslararası derinlik kazandıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığıyla hayata geçirecekleri Genç UPSHIFT programıyla, Gençlik Merkezi faaliyetlerine uluslararası bir derinlik kazandıracaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığı ile Türkiye’de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programında gençler ile bakanlık merkez binada bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu programda yaptığı konuşmada, özellikle sosyal inavasyon ve sosyal girişimcilik alanında yeni bir açılım sağlayacak bir programı birlikte başlatmış olacaklarına işaret ederek, programın küresel boyutta dezavantajlı gençlerin, ekonomik sosyal ve kültürel düzeyde karşılaştıkları sorunlara yenilikçi birtakım çözümler üretmek için UNICEF tarafından hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, “Topluma katkı sağlamak için, gençlerin bir taraftan yeteneğini geliştirirken, özellikle sosyal inavasyon ve girişimciliğin de gücünden faydalanan bir program. Bakanlık olarak bizler için UNICEF'le bu işbirliğini yapmayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu program, gençlerin olumlu bir sosyal ve ekonomik değişim için potansiyel haline gelmelerini ve rekabetçi iş gücüne sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve aktif sivil topluma katkı sağlamalarını desteklemek için önemli bir süreç. Gençler bu programla yerel konulara birtakım çözümler geliştirecekler. Bu ortaklık bizler için önemli” diye konuştu.

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“Gençlerle birlikte daha güçlü yarınlara yürüyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 85 milyonun bakanlığı olmanın ötesinde gençlerin bakanlığı olduğunu, bu nedenle çalışmalarını, programlarını, projeleri gençlerin taleplerine, beklentilerine, ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerle birlikte karar alıp, denetleyip, yönetiyoruz. O yüzden katılımcı yönetimle, gençlerle birlikte geleceğe, daha güçlü yarınlara yürüyoruz” dedi.

“Büyük bir gençlik yatırımı altyapısına sahibiz”

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin devlet yurt altyapısı açısında en yaygın, rakam olarak en yüksek, en kaliteli, en güvenli altyapıya sahip olduğuna işaret ederken, “Burs ve kredi açısından da en güçlü altyapıya sahibiz. 81 ilin tamamında sayıları 400'e yaklaşan gençlik merkezleri, 300'e yaklaşan genç ofisleriyle büyük bir gençlik yatırımı altyapısına sahibiz. Bunları gençlerle güçlendirmemiz lazım. Gençleri, bu merkezlerin hem kullanıcısı, hem yöneticisi olarak görüyorum” diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlik merkezlerimizin önemli misyonlarından birkaçı; gençlerin gelişimi, ruhi, bedensel, sosyal anlamda gelişimidir. Gençlik merkezlerimizdeki çalışmalarımızla bu amaca hizmet ediyoruz. Gençler için dil eğitimden, yazılıma, kodlamaya, kişisel gelişime, inovasyona, sanat eğitimlerine, sağlıklı yaşam ve spor atölyelerine kadar pek çok çalışmayı gençlik merkezlerimizde geliştiriyoruz. Bu merkezlerin yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz. Çok amaçlı, çok kapsamlı bir hayat alanı olmasını istiyoruz. İçerisinde yer alan akademilerimizle, sizler için profesyonel anlamda birtakım yeteneklerinizi geliştirme, sportif anlamda aktif bir yaşam tarzını yönelik pek çok alanda hizmet sunuyoruz. Her yıl 3 milyona yakın gencimiz merkezlerimizde istifade ediyor. Bu sayıyı ve erişebilirliği, bu yelpazeyi birlikte geliştirmeliyiz.”

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını “gönüllülük yılı” ilan ettiklerini hatırlatarak, “O günden bu güne bu çalışmalarda bir heyecan yakaladık. Bu heyecanı birlikte çoğaltmamız lazım. Kamuyla, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla, spor camiasıyla işbirliğimizi geliştirmemiz lazım” dedi.

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“Program, gençlik merkezlerimize uluslararası olma yönünde derinlik kazandıracak”

Genç UPSHIFT programının hem nicelik, hem de nitelik olarak gençlik merkezlerine önemli bir değer katacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, program ile gençlik merkezlerine uluslararası olma yönünde de ayrı bir derinlik kazandıracaklarını söyledi. Programın hayata geçirilmesi konusunda heyecanlı olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizin, özellikle etkisi dünyada yaygınlaşacak çözümleri geliştirmelerini, üretebilmelerini, bu anlamda politikalar geliştirmelerini, gerek karar alma süreçlerinde gerekse uygulama ve denetim süreçlerinde aktif bir şekilde yol ve rol alma noktasında erişebilirliklerini güçlendireceğiz” diye konuştu.

“Seçilen proje fikirlerini bakanlık olarak destekleyeceğiz”

Program kapsamında gençlerin, tespitleri doğrultusunda ekipleriyle birlikte fikirlerini geliştireceklerini, daha sonrasında ise uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini jüriye sunacaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Seçilen proje fikirlerini bizler de bakanlık olarak destekleyeceğiz. En büyük temennimiz, gençlerimizin kendilerini ilgilendiren konuları en iyi bilenler ve takip edenler olarak, yerel ve uluslararası anlamda meselelere yönelik geliştirilen ve geliştirilecek politikalara katkı sağlamalarıdır. Gençlerin her bir süreçte aktif olarak yer almaları temel beklentimizdir” şeklinde konuştu.

“Dünyanın daha adil seviyeye çıkmasında öncülüğü gençlerimizi yapacak”

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin nüfusuyla, nüfusunun dinamizmiyle, heyecanıyla, enerjisiyle Avrupa'nın en güçlü ülkesi olduğunu dile getirerek, “Gençlerimiz, sadece nüfus anlamında değil, insanlık ve ülkemiz için umut teşkil etmesi açısından da ayrı bir misyon taşıyorlar. O yüzden, gençlerimizin küresel meselelerdeki duyarlılığının ne denli büyük bir değişim için rol oynayacağını ifade etmek isterim. Fark oluşturacak bir kesim varsa, onların gençlerimiz olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye olarak, insanlık olarak en büyük enerjimizin, umudumuzun gençlerimiz olduğunu belirtmek isterim. Küresel olarak kronikleşmiş pek çok meselede, dünyanın daha adil seviyeye çıkmasında öncülüğü de gençlerimizi yapacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, küresel anlamda dezavantajlı gençlerin, becerilerini, yetkilerini artırmaya yönelik bu programın çok ama çok değerli olduğunu vurgulayarak, “İnanıyorum ki UNICEF ile bu anlamdaki işbirliğini, el ele vererek daha yüksek noktalara, erişebilirlik açısından daha geniş kesimlere birlikte ulaştırma fırsatımız olur” dedi. Projenin başlangıcı olarak öngörülen 60 bin sayısının güzel bir hedef olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

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“İnşallah birlikte büyütürüz. İçeriği geliştirmek hepimiz için çok önemli bir misyon. Bakanlığımızın, tüm altyapımızın gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın hizmetinde olduğunu, bu tarz işbirliklerine her daim açık olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Gençlerimize güveniyoruz, onların potansiyeline gücüne başarısına inanıyoruz Gençlerimizin her alanda önünü açmaya, onlar için amasız, fakatsız yanında olmaya devam edeceğiz.”

Program, 81 ilde 162 Gençlik Merkezinde yürütülecek

Genç UPSHİFT programı kapsamında gençler tespit ettikleri sosyal konularda ekipleri ile birlikte fikirlerini geliştirecekler ve ardından uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini jüriye sunacaklar. Başarılı bulunan fikirler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF ortaklığında finanse edilerek hayata geçirilecek. Genç UPSHİFT programı Türkiye genelinde 81 ilde 162 Gençlik Merkezinde yürütülecek ve program kapsamında seçilen 40 proje desteklenmeye hak kazanacak.