Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından inşa edilen Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, “Bir yandan kar yağıyor, bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Rabbimize şükürler olsun. İşte gördük. Büyük laflar ederek, İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, o anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini hayal dahi edemeyecek vizyonda olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte, belediyelerimiz ile teşkilatlarımızla, milletimizle milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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OYNAT 01:33 Bakan Kasapoğlu: İstanbul'da Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, 'Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük' dedi. BiP'te paylaş

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“Hizmet siyasetimizin çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz”

Bakan Kasapoğlu, “Çünkü biz gücünü milletten alan, milletimizin o kutlu desteği ile her geçen gün hizmetlerini daha yukarılara taşıyan bir eser siyasetinin, hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde onlara rağmen hizmet siyasetimizin çıtasını yükseltmeye, her şeyin en güzeline layık olan aziz milletimizi tıpkı Ankara’nın 25 ilçesinde olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde en güzel tesislerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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