Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu: Viranşehirliler tenis kortuna kavuştu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi'nin sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı.

Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı'nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi.

Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

Bakan Kasapoğlu talimat verdi

Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi'ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi.

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Bakan Kasapoğlu'nun "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için harekete geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

FOTOĞRAF 28 Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için arayışa girdi. Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylülerin bu zamanlarını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi. İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu kısa sürede öğrendikleri tenis oldu. Malzeme eksikliği ve sahadaki zemin bozukluluğuna rağmen her yaş grubunun raket salladığı köyde, tenis karşılaşmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, ilk önce tenis kortu oluşturarak işe başladıklarını, daha sonra malzeme temin etmeye çalıştıklarını belirtti. İlk başlarda insanların tenise ön yargılı baktığını daha sonra bu algının kırıldığını anlatan Avcıbaşı, Pandemiden dolayı herkes köydeydi kimse dışarı çıkmıyordu, ilk başta bunu hoş karşılamazlar diye dönüşler aldım. Sosyal mesafeye uyan bir branştı, önce sahamızı oluşturduk, filemiz bile tenis filesi değil voleybol filesi, kendi imkanlarımızla imkansızlıklar içerisinde böyle birşey yapmaya çalıştık. Şimdi herkes bundan memnun kaldı, oynamaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı'mız Ziya Selçuk'un 'Öğrencileri sanatın ve sporun ince ayarından geçirmek lazım' sözünü ilke edinerek bende bunu hayata geçirmeye çalıştım. diye konuştu. Köylülerin tenisi çok sevdiğini ve kendi aralarında mini turnuvalar bile yapmaya başladıklarını anlatan Avcıbaşı, ön yargılı kişilerin bile sonralarda raketi eline aldığını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Avcıbaşı, Köy yeri olduğu için kadınlar çekiniyor ve biraz utanıyor. Önce yaşlılar da bu duruma çok sıcak bakmıyorlardı yavaş yavaş izlemeye geldiler, sonra 'ben de biraz vurayım, raketi ben de kullanabilir miyim' diye başladılar, yaşlı nüfus da böyle böyle sahaya girdi, şu an onlar da oynuyorlar. ifadelerini kullandı. Köyde tenis oynandığını duyan civar köylerden insanların zaman zaman buraya izlemeye geldiklerini dile getiren Avcıbaşı, imkan verilmesi halinde bu sporun daha da yaygınlaşabileceğine inandığını belirtti. Köylüleri spora kanalize edebildiği için mutlu olduğunu anlatan Avcıbaşı, şunları kaydetti: Şu anda malzeme ihtiyacımız var, ilk başta köylüler pek sıcak bakmadıkları için ilgi göstermiyordu ama şu an tenise bayağı ilgi gösteriyorlar. Kendi imkanlarımızla sahayı çizdik, voleybol filesini tenis filesine dönüştürdük, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Köy halkı tenisi sevdi. Şu anda imkan ve malzeme eksikliğimiz var, onları bir şekilde temin edebilirsek tenisin çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Tenis kortunun yapıldığı arazinin sahibi Ahmet Piranvize ise köylülerin tenisi benimsediklerini ve çok sevdiklerini söyledi. Sahanın yapılış hikayesini anlatan Piranvize, şunları kaydetti: Pandemi döneminde insanlar sıkılınca biraz spora yöneldiler özellikle bu tenisi bayağı benimsediler ama ilk başta kortları yoktu. Yusuf hoca benden rica etti 'evinizin önündeki bahçe daha düz eğer müsade ederseniz orada bir kort kuralım' dediler, ben de 'olur' dedim. Onların o heveslerini ve arzularını görünce izin verdim. Hatta sahayı çizerken de ben de onlara yardımcı oldum. Özellikle gençlerin çok hoşuna gitti, imkanlar el verdiği ölçüde oynuyorlar, ben de zaman zaman onlara katılıyorum. Köylülerden 5 çocuk babası Ahmet Avcıbaşı (48) ise Yusuf hoca sayesinde tenisle tanıştıklarını ve bu sporu çok sevdiklerini anlatarak, Bu pandemi zamanında tenisle tanıştık, çocuklarımızla toplanıp oynuyoruz. Bizim korta ve malzemeye ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olunursa seviniriz. Bu sahayı da köylüler el ele vererek sevdik, ama saha düzgün olmadığı için çok iyi oynayamıyoruz. dedi. 8. sınıf öğrencisi Emine Avcıbaşı ise okulda badminton ve masa tenisi ile ilgilendiğini, hazırlanan toprak kortta ise ilk kez tenis oynadığını söyledi. Tenisi çok sevdiğini ve güzel bir oyun olduğunu dile getiren Emine Avcıbaşı, kendini bu branşta geliştirerek turnuvalarda oynamak istediğini ifade etti. Şanlıurfalı köylülerin tenis sevgisi: Kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyorlar Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallıyor. Öğretmen Yusuf Avcıbaşı, "Köy halkı tenisi sevdi. Şu anda imkan ve malzeme eksikliğimiz var, onları bir şekilde temin edebilirsek tenisin çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yaşlılar da bu duruma çok sıcak bakmıyorlardı yavaş yavaş izlemeye geldiler, sonra 'ben de biraz vurayım, raketi ben de kullanabilir miyim' diye başladılar, yaşlı nüfus da böyle böyle sahaya girdi" dedi. Köylülerden Ahmet Avcıbaşı, "Bu pandemi zamanında tenisle tanıştık, çocuklarımızla toplanıp oynuyoruz" diye konuştu.





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"Sporu yaygınlaştıracağız"

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylülerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü 1,5 ayda tamamladıklarını ifade ederek, "Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir'de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

TEKNOLOJİ Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

FOTOĞRAF 7 Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada geçen hafta cuma günü 3 metre yüksekliğindeki metal blok görüldü. Herkesi şaşırtan ve kimler tarafından ne amaçla konulduğuna ilişkin senaryolar üretilen metal blok, dün sabah saatlerinde gizemli şekilde kaldırıldı. Türkiye’nin yanı sıra dünya gündeminde de günlerdir herkesin ilgi gösterdiği, üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok ile ilgili yetkililer ise suskun kalarak, oluşan gizemi daha da arttırdı. Konulması ve kaybolması ile kafaları karıştıran ve konulduğu tarlanın bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerini endişelendiren monolitin sırrı, dün akşam Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımında ortaya çıktı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programını, 'Bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘gök yüzüne bak ayı gör’ diyoruz” diyerek dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programın sloganının monolit üzerindeki ifade olması tüm dünyanın günlerdir aradığı soru da cevaplanmış oldu. Metal blokun yerleştirildiği Örencik Mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaşadıkları endişenin sona erdiğini ifade etti. Mahallede oturan Mahmut Yıldız, günlerdir metal blokun sırrının çözülmesini beklerken meraktan çatladıklarını ifade etti. Herkesin telaşlı olduğunu anlatan Mahmut Yıldız, Bu blok buraya dikildiğinde herkes telaş içindeydi. Ne olduğunu merak ediyorduk. Gece yarısı dikip tekrar gece yarısında kaldırdılar. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra millet olarak rahatladık. Dünyada yaşanan teknoloji gelişiminde Türkiye’nin de artık uzayda söz sahibi olması ve bunun sloganının da bizim mahallemizden dünyaya ilan edilmiş olması bizi gururlandırdı” dedi. Mahalleliden Nuri Bahçe ise herkesin gizemini merak edip kilometrelerce uzaktan gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği monolitin, Türkiye'nin uzay programının tanıtımı için konulmuş olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, Biz çok merak ediyorduk. Monolitin üzerinde 'gökyüzüne bak ayı gör' yazılmış olmasına da bir anlam veremiyorduk. Cumhurbaşkanımız bunu açıklayınca hem rahatladık hem de mahalle olarak gururlandık şeklinde konuştu. Hasan Yıldız ise günlerce senaryolar ürettiklerini ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz Şanlıurfa'da kentin simgelerinden Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve aynı şekilde kaldırılan monolit benzeri metal blokun Türkiye'nin Milli Uzay Programının bir parçasının olduğunun ortaya çıkması ve üzerindeki ifadenin de programın sloganı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması, kentte 5 gün süren endişeyi sevince dönüştürdü. BiP'te paylaş

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