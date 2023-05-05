Bakan Kasapoğlu tvnet'te Narin Yalçın'ın sorularını yanıtladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tvnet canlı yayınında Narin Yalçın'ın sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Karşımızda pazarlıklarıyla risk dolu bir masa var.

Biz bu ülke için üretmenin, çözümler ortaya koymanın derdindeyiz.

Bizim geliştirdiğimiz politikalar sadece Türkiye için değil dünya için uygun olan politikalar.

Biz 6 şubatta çok büyük bir acıyı yaşadık. Yurtlarımızı depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza açarak yurtların zor zaman dostu olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bizim millet olarak övünç kaynağımız yurtlarımız.

'Gençler neredeyse biz oradayız' diyerek onları destekleyen projelerle onları asla yalnız bırakmadık."





Gençlere yeni müjdeler var mı?

"Geçtiğimiz yıl yurtlarımızı seyahat eden gençlerimize ücretsiz olarak açtık. Binlerce genç bu "Genç Seyahatsever" projesinden faydalandı. Tabii ki bu projeyi devam ettireceğiz. Şimdiki Türkiye'yi eski Türkiye ile kıyaslamak mümkün mü? Asla değil.

Togg İzmir sokaklarında nasıl karşılandı?

İzmir'de çok ciddi bir teveccü ile karşılaştık. Togg'un İzmir sokaklarında süzülmesi gurur verici.80 yıllık hedefi gerçekleştirmiş bir kadroda yer almak çok özel bir gurur. Togg ile ilgili fabrikası yok' dediler ama eser burada, araç yollarda ve ne oluyor? Güneş balçıkla sıvanmıyor. Türkiye; havada, karada ve uzayda harikalar ortaya koyan bir ülke artık.





TCG Anadolu'ya İzmir'de ilgi nasıl?

Bu geminin Alsancak Limanı'nda olması herkesi mutlu etti. Onların mutluluğuna şahit olmak gururlanmayacak bir şey değil.

Hayallerinizin sonuna kadar peşinden koşun gerçekleştiğinde siz de biz de mutlu olacağız. Bu büyük bir gurur tablosu bizim için





İlk kez oy kullanacak gençlere mesajınız ne?

Artık 9 gün kaldı. Bu güne kadar çok çalıştık bu günden sonra daha çok çalışacağız. Bu güne kadar 15 seçim kazandık bu dünya tarihinde büyük bir rekor. Az badireler atlatmadık. Türkiye'ye karşı kurulan kumpasları hain teşebbüsleri gördük. Hamdolsun bunlara taviz vermedik. Biz Türkiye yüzyılını gençlerin yüzyılı yapmayacağız. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin hiçbir şekilde vaki kaybına tahammülü yok bu kazanımları daha yukarıya taşıyacak vizyon AK Parti'dir. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı ve gençler bizim en büyük yol arkadaşımız. Biz bu yolu onlarla yürümeye devam edeceğiz. Gençlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz.

14 Mayıs'ta Kuva-yi Milliye şehrinde yeniden bir tarih yazılır mı?

İnanıyoruz. İzmir 14 Mayıs'ta çok farklı bir sada ile sandıklardan Cumhurbaşkanımızı tüm dünyaya ders olacak şekilde çıkaracaktır.























