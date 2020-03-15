Bakan Kasapoğlu: Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen vatandaşların Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı yok.

Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşulları içini iyi bir imkan.

#CANLI Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/fsw0JNVLdi

— Yeni Şafak (@yenisafak) March 15, 2020

Gerek yurt binaları gerek yurt müştemilatlarının acil durumlarda tahsis edilebileceğini gerek bilim kurulu gerekse sağlık bakanlığı ile de görüştük.

Koronavirüs ciddi bir salgın. Bununla mücadele zaruri kararları acil bir şekilde almayı gerektiriyor.

Dün gece bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu.

Başta Ankara’daki ve Konya’daki yurtlarımız olmak üzere müsait olan yurtlarımıza bu misafirlerimizi alma çalışmasını başlattık.

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız."