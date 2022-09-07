Gündem Bakan Kasapoğlu Yüzde 80lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık
POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu: Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, ''1. faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık. Ankara ve İstanbul'da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu: Yüzde 80lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Tüm başvuruların tamamen objektif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor.

Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.

YÜZDE 80'LİK KARŞILAMA ORANINA İMZA ATILDI

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 28 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak?
ÖZGÜN
KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak?

2022 GSB KYK yurt sonuç tarihi: e devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN
2022 GSB KYK yurt sonuç tarihi: e devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İki ev teklif ettiler vermedi

İki ev teklif ettiler vermedi

100 bin liraya aldı 450 bin TL masraf etti.
Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi

Eylem hazırlığı yapıyorlardı.

'Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık'

Serin hava etkisini yitirecek.

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

​Erken seçim kapıda

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.