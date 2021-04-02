Bakan Kasapoğlu'ndan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Bakan Kasapoğlu'nun "İyilik ve güzellik sizinle dünyayı sarıp sarmalayacak" başlığıyla paylaştığı videodaki görüntülerde, otizmli olduğunu söyleyen genç sporcu ile Bakan Kasapoğlu'nun samimi diyaloğu yer alıyor.

Görüntülerde genç sporcu, "Ben otizmli sporcuyum, Bakan Bey gelmenize çok sevindim" dedikten sonra Kasapoğlu'na sarılıyor.

Bakan Kasapoğlu'nun halini hatırını sorduğu genç sporcu, "İyiyim Bakan Bey, sizi gördükçe daha iyi oluyorum, daha sık gelin" diyor. Bakan Kasapoğlu da genç sporcuya "İyi daha sık geleyim, sen de gel, sen bir tanesin." ifadelerini kullanıyor. Ardından genç sporcunun "Bakan Bey sizi çok sevdim." demesi üzerine de Bakan Kasapoğlu, "Eyvallah ben de seni çok sevdim." diye karşılık veriyor.