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İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurdunda sürpriz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü öncesinde Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilere unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kasapoğlundan Anneler Günü öncesi kız yurdunda sürpriz
Bakan Kasapoğlu, Anneler Günü öncesinde öğrencilere sürpriz yaptı.

Anneler Günü öncesi, GSB Cevizlibağ Atatürk Yurdu’nda kalan öğrenciler Bakan Kasapoğlu’nun ilginç sürpriziyle keyifli anlar yaşadı. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ, bu özel gün için, ailelerinden uzakta yaşayan gençlerin annelerine ulaşarak onların en sevdikleri yemeklerin tariflerini alırken evlatlarına olan hasret ve özlemlerini de dinledi.

Türkiye’nin dört bir yanına gidilip, binlerce kilometre kat edilerek alınan tarifler yurtta pişirildi. En sevdikleri anne yemeklerinin hazırlandığından haberi olmayan öğrenciler, sinevizyonda annelerinin özlem içeren video mesajlarını izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Duygu dolu anların yaşandığı esnada yemekleri Türev Şef’in servis etmeye başlamasıyla şaşkınlıkları artan gençlerin yüzündeki gülümseme ise görülmeye değerdi.

“Çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun”

Anne tarifi ile hazırlanmış yemeklerle renklendirilen sofraya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Onların duygu dolu anlarına şahit olan Bakan Kasapoğlu, yayınlanan videoda ise gençlere ve onların ailelerine seslendi. Kasapoğlu, “Evinizden uzakta, eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile hayata geçirdik. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun” ifadelerini kullandı.
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