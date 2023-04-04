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Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK yurtları açılacak mı?' sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitimdeki öğrencilere de hizmet verecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara’da YÖK’ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, ''Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

11:11 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesindeki ihtiyaçlara tahsis ettik. Salonlar, sahalşar her bir imkan depremin yaralarını sarmak o anlamdaki yaraları sarmak için tahsis ettik.


Yurtlar.. Depremin ilk anından itibaren milletimizin hizmetine sunuldu. Biliyorsunuz özellikle bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız bir model olarak en özgün, en yaygın her geçen standartlarını artırarak yoluna devam ediyor.


Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.


Ayrıntılar geliyor...



#KYK Yurtları
#Muharrem Kasapoğlu
#Öğrenci
1 saat önce
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