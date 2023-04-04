Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK yurtları açılacak mı?' sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitimdeki öğrencilere de hizmet verecek

KYK yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için boşaltılmıştı. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesiyle üniversiteler de uzaktan eğitime geçmişti. Ancak son olarak üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçilmesine karar verildi. Peki KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı, Üniversite yurtları ne zaman açılacak?