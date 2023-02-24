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Bakan Kirişci: 2 milyondan fazla çiftçiye ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, 2 milyon 520 bin 567 çiftçiye ödemelerin bugün yapılacağını duyurdu.

11:52 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Bakan Kirişci

Bakan Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;

Kirişci "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

#Diyarbakır
#Deprem
#Bakan Kirişci
18 dakika önce
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Bakan Kirişci: 2 milyondan fazla çiftçiye ödemeler bugün yapılacak
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