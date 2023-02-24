Bakan Kirişci: 2 milyondan fazla çiftçiye ödemeler bugün yapılacak

Bakan Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;
Kirişci "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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