Bakan Kirişci ekskavatör kullanan DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bakan Kirişci, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların başlarının tacı olduğunu kaydettii. 2014'ten bu yana DSİ bünyesinde görev yapan Kaya'nın tarım ve orman ailesine güç ve motivasyon sağladığına dikkati çeken Kirişci, böylesine zorlu bir görevi üstün başarı ve gayretle yerine getiren Kaya'nın başarılarının devamını diledi.