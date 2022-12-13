Bakan Kirişci: Kumluca'da metrekareye 207 kilogram yağış düştü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'daki sel felaketiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kirişci, "Kumluca'da metrekareye 207 kilogram yağış düştü. Bölgedeki dere yatağının taşması sonucu sel felaketi meydana geldi. Maddi kayıplarla ilgili hükümetimiz tüm iradeyi ortaya koyuyor" dedi.
Bakan Kirişci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
"Kumluca'da metrekareye 207 kilogram yağış düştü.
Bölgedeki dere yatağının taşması sonucu sel felaketi meydana geldi. Ekiplerimiz anında olay yerine ulaşmışlardır. Bu çerçevede 98 adet iş makinemiz çalışmalarını sürdürüyor. Maddi kayıplarla ilgili hükümetimiz tüm iradeyi ortaya koyuyor. Hayat normale dönene kadar bu çalışmalarımızı süreceğiz, vatandaşlarımızın bu konuda içi rahat olsun.
Sel felaketinde 13 bin 220 dekar sera alanı etkilendi. Telef olan varlıklarımızla ilgili TARSİM kapsamında olan 6 bin 100 dekar için vatandaşlar ihbarda bulundu.
Hasar tespit çalışmaları 21 ekiple sürüyor. Konut, mesken, işyeri bütün bu alanlara ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Kesin hasar 10 gün sonunda netleşecektir.
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Tüm vatandaşların yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Can kaybını olmaması en büyük mutluluk nedenimiz. Maddi kayıplar yerine konulacaktır. İlgili bakanlıklarımızla temasa geçilmiştir.