Bakan Kirişci: Şap hastalığı nisan sonunda sönümlenmiş olur

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de ilk defa görülen, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aşıların üretildiği ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Kirişci, şap hastalığının sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olduğunu belirterek, "Bulaşma hızı oldukça yüksek. Hastalık gerekli tedbirler alınmadığı durumda ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu kayıplara sebep olan hastalıkla bizim mutlak suretle mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'12 milyon civarında aşımız üretilmiş olacak'





SAT-2 serotipinin 3 Şubat’ta teşhis edilerek hızlı bir şekilde aşı üretildiğini vurgulayan Kirişci, "Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı ŞAP Enstitümüz tarafından ivedilikle aşı üretimine başlanmış ve SAT- 2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzde 44’ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte üretilip kullanılabilir hale geldi. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü ve kendi ürettiğimiz aşılarla müdahalemizi gerçekleştirerek hastalığın ülkemizde yayılmasının önüne geçmiş olduk. Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Burada sürekli aşı üretimi devam ediyor. Bu akşam itibarı ile 12 milyon civarında bir aşımız üretilmiş olacak ve 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı ihtiyaç sahibi olan hayvanlarımıza yapılmaktadır. Aşılanan hayvan sayısı bu akşam 4,5 milyonu bulmuş olacak. SAT-2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek, yasaklar da devam ediyor olacak" dedi.

'Komşu ülkelerden aşı ile ilgili talepler var'





Türkiye'de aşı temini konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını vurgulayan Kirişci, "SAT-2 serotipine karşı hayvanlarımız maalesef bağışık değildir. Hastalığın bulaşma hızının çok yüksek olduğunu ifade etmiştim. Semptomların ağır seyretmesi nedeniyle oluşması muhtemel kayıpların üretilen bu aşı sayesinde önlenebileceğini de ifade etmiş olalım. SAT-2 serotipi izole edilerek aşı üreten bölgedeki ilk ülke olmamız nedeniyle komşu ülkelerden aşı ile ilgili birtakım talepler var. Bunların başında Azerbaycan, Ürdün, İran ve Rusya gibi komşu ülkeler gelmektedir. Vatandaşımız müsterih olsun, gereken neyse yapılıyor, yapılmaya devam edilecek. Bu hastalık hayvandan hayvana direkt temas, hava yolu, yabani hayvanlar veya enfekte materyaller ile bulaşmaktadır. İnsanlarda herhangi bir hastalığa yol açmadığını ifade ediyorum" diye konuştu.

'Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur'



