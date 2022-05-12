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ANKARA

Bakan Kirişci: Sokak hayvanları konusu gündemde tutulmalı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları konusu gündemde tutulmalı
​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Bakan Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen 'Dünya Veteriner Hekimleri Günü' etkinliğine katıldı.

Bakan Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen 'Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği' etkinliğini hatırlatıp burada önemli bir adım attıklarını belirterek, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor. Her gün başıboş hayvanların saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Canı yanan anneler-babalar var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve mesleki sorumluluk adına saha çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bir kanunumuz var. Evet, bu kanundan dolayı yerel yönetimlerimize getirilen birtakım mükellefiyetler var. Evet, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün bu konuda sağlamış olduğu destekler var; ama bunların olayın büyüklüğünü fark ederek belirli adımların atılması noktasında veteriner hekimlerimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Bakanlık olarak kısırlaştırma konusunda sorumluluklarını yerine getireceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda hassasiyeti olduğunu ifade eden Kirişci, şöyle devam etti:
"Daha dün il başkanları toplantımız vardı. Bu konu orada da gündeme geldi. Ben de bunu burada bir kez daha dile getirmeyi görev edindim ve sizlerle bir kez daha paylaşıyorum. Birlikte bu konuda ortak yürütülebilecek ne kadar çalışma varsa, bunun çözümüne ilişkin, önünün alınmasına ilişkin ne kadar kayda değer yaklaşımımız, çözüm önerimiz varsa bunların hepsine ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız. Kısırlaştırma konusunda çözüm öneriniz varsa bunların hepsini biz baş tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız."

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