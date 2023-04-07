Bakan Kirişci: Son 20 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta 17 milyona çıkardık

Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başlıkları;
Son 20 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta 17 milyona çıkardık.
Ayrıntılar geliyor...
#Vahit Kirişci
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1 saat önce
Son 20 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta 17 milyona çıkardık.
Ayrıntılar geliyor...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Muğla Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda ormanlaştırmayla alakalı açıklamalarda bulundu. 2021 yılında 50 bin 470 hektarlık bir alanın yandığını dile getiren Kirişci, ''Hemen yangın sonrası çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu'' ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sultanhisar ilçesindeki kış çileği hasadına katıldı. Bakan Kirişci, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de toplam 540 bin dekar sera ve örtü altı üretim alanı olduğunu belirterek, "Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız" dedi.
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