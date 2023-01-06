Bakan Kirişçi: TEKNOFEST kuşağından tarımda da yararlanmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

İşte Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satırbaşları;

Hukuk devletinde bir sektörün gelişmesini sağlayacak en önemli unsur mevzuattı.

Tarım ülkesi deniliyor tarımı herkes konuşuyor ülkenin bir tarım kanunu yoktu.

2002 yılında 98 milyon olan bitkisel üretim 2022 sonu itibariyle 128.6 milyon tona çıktı.

Ekim ayında mazot ve gübre desteklerinin üreticilerimize ayni olarak verilmesini sağladık. Böylelikle 8.6 milyar olan desteğin 4.7 milyarlık kısmı üreticilerimiz tarafından kullanılmış oldu.

Ülkemizde kimse tek bir ürünün bile kıtlığını konuşamaz.

REKLAM

Tarımda daha fazla mesafe katetmek istiyoruz.

TEKNOFEST kuşağından tarımda da yararlanmak istiyoruz.

EKONOMİ Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız