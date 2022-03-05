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ANKARA

Bakan Kirişci'den ilk paylaşım: Tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün görevine başlamasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Bakan Kirişçi, çiftçi, üretici, paydaş ve bakanlık çalışanlarıyla tarım, orman sektörünü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kirişciden ilk paylaşım: Tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Değerli Bakanımız Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"EL BİRLİĞİYLE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Kirişçi paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız."

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