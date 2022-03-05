Bakan Kirişci'den ilk paylaşım: Tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Değerli Bakanımız Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"EL BİRLİĞİYLE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Kirişçi paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız."

Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, Bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla Tarım ve Orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız. REKLAM March 5, 2022

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim: Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devretti