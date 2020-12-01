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Gündem Bakan Koca aşı için tarih verdi 14 Aralıkta başlıyoruz
POLİTİKA

Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Her şey normal seyrederse aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı.

Her şey normal seyrederse aşılamaya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlayacağız. Aralık ayında 10-20 milyon aşı yapmayı planlıyoruz.

Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Yerli aşı nisan ayında faz 3 kullanımına geçecek.

Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak.

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