Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı.
Her şey normal seyrederse aşılamaya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlayacağız. Aralık ayında 10-20 milyon aşı yapmayı planlıyoruz.
Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Yerli aşı nisan ayında faz 3 kullanımına geçecek.
Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak.
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