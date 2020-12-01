Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

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Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Gözler partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Fakat Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasında CHP'deki tecavüz ve taciz iddialarına değinmedi. Sosyal medyada ise CHP Genel Başkanı'nın bu tepkisizliği tartışılıyor.