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ANKARA

Bakan Koca aşı müjdesini küçümseyen muhalefete sitem etti: Sevinmenizi beklerdim üzülüyorsunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden kullanıma girmesini ümit ettiklerini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma sırasında CHP'li vekiller aşı müjdesini küçümseyince Bakan Koca sitem etti. Uğultular sonrası muhalefet sıralarına dönen Bakan Koca, "Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz" diye tepkisi gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca aşı müjdesini küçümseyen muhalefete sitem etti: Sevinmenizi beklerdim üzülüyorsunuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan, yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli aşı çalışmaları hakkında konuşan Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca, TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurarak müjdeyi verdi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bakan Koca, müjdesini ise "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." ifadeleriyle duyurdu.

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MUHALEFET SIRALARI YERLİ AŞIYI KÜÇÜMSEDİ

Ancak Koca'nın aşı müjdesi, muhalefet cephesinde memnuniyetsizlikle karşılandı. Bakan Koca'nın müjdesi sonrası muhalefet sıraları, aşı müjdesini küçümseyip "1800'lerden beri aşı yapıyoruz" ifadeleriyle uğultular başlattı.

"SEVİNMENİZİ BEKLERDİM AMA ÜZÜLÜYORSUNUZ"

Bakan Koca, uğultular sonrası ise muhalefet sıralarına dönerek "Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz.” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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