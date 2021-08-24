Bakan Koca: Aşıyı ertelemeyin karşımızda salgın var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az 1 doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 'Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var" dedi.

18 YAŞ VE ÜSTÜ HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ en az 1 doz aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: “Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.” — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021