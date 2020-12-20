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GAZİANTEP

Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ve yangınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ve yangınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel bir hastanede 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Bakanlığımızca hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep’te Covid-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirilerek buradan ihmal senaryoları üretilmesi üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Covid-19 tedavisinde uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafından hazırlanan pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca Covid-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığımız Tanı ve Tedavi Rehberi’nde de yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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“Zorlama bir yorumla ’ihmal’ olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir”

Bakan Koca, kamu hastanelerinde çoğunlukla yerli mekanik ventilatörler kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir. "

Koca açıklamasında "Dünyada ve ülkemizde yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla Covid-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır. İllere gönderilen genel yazımızda cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metotlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın patlama hakkında soruşturma başlattığını kaydeden Koca "Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Gaziantep’te meydana gelen elim hadise hakkında Bakanlığımız ve savcılık tarafından soruşturma başlatmıştır. Bu vesileyle olayda hayatını kaybeden hastalarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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