Bakan Koca: Biz Ayasofya ile güzelliğine ayrı bir güzellik katan İstanbuluz

Bakan Koca konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Biz Ayasofya ile güzelliğine ayrı bir güzellik katan İstanbuluz

Hazar Denizi'nin rüzgarının serinlettiği Bakü’yüz. Ulukayın ağacını sembol eden Beyterek'in gölgesindeki Astana'yız. Tanrı Dağları'nın heybetini yansıtan Bişkek'iz. Türk İslam medeniyetinin kültür başkenti Semerkant’ız. Kültürümüzü ilmek ilmek halısına dokuduğu Aşkabat'ız. Tuna Nehri'nin şehirleri birleştirdiği Budapeşte’yiz. Akdeniz'in ortasında açan çiçek Lefkoşa'yız. Biz binlerce yıllık geçmişiyle beş bin yıllık bir halıya bağdaş kurmuş ulu bir çınarın dallarıyız.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın saygıdeğer Genel Sekreteri aynı ortak geçmişi paylaştığımız Azerbaycan Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Özbekistan'ın kıymetli Sağlık Bakanları. Programımıza katılan çok değerli hekim meslektaşlarım, kıymetli sağlık çalışanları ve basın mensupları. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk kardeşlerimizin selamını sizlere iletiyorum. Şahsım ve bakanlığım adına hepinize en samimi duygular ile kucaklayarak saygılarımı sunuyorum.

Bizler, Türkistan coğrafyasının çetin şartlarında, önce bölgemize sonrasında tüm dünyaya bilim ve medeniyet alanlarında yön vermiş aynı ataların torunlarıyız. Nasıl ki binlerce yıl önce bu topraklardan canlanıp vücut bulan asil bir milletin fertleri olarak tarihe yön vermiş isek, bugün de aynı aşk ve düşünce ile yine yan yana, kol kola dünya medeniyetine yön vermeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye’de kardeş ülkelerin Sağlık Bakanları ve bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirmiş olduğumuz, Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı’nın ikincisine Türk Dünyası’nın kadim şehirlerinden birisi olan Semerkant’ta iştirak etmekten duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz temelini oluşturan sahabelerin, İmam Buhari’nin, İmam Maturi’nin, İmam Tırmizi’nin, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin manevi sıcaklığını ruhumuzda hissetmek, bizlere derin bir huzur veriyor.

Değerli misafirler, ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki kardeşliğin ne kadar içten ve samimi olduğunu, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen ‘asrın depremi’ olarak isimlendirdiğimiz zor günlerimizde bir kez daha yakından hissettik. Olayın vuku bulmasından hemen sonra gerek telefon ile arayarak gerek kurtarma ekibi, sahra hastanesi, sağlık personeli, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, temel ihtiyaç malzemeleri göndererek gerekse dualarında bizlere yer vererek acımızı yakından hisseden tüm kardeşlerime ülkem adına bir kez daha şükranlarımı arz etmek istiyorum.

16 Mart 2023 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde ‘Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım’ teması altında önemli bir zirve gerçekleştirilmiştir. Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban, Türkmen Halkının Milli Lideri ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev katılım sağlamışlardır.

Türk dünyası acil medikal kurtarma birimi

Diğer yandan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Bildirisi’nde yer alan üye ve gözlemci devletlerin ulusal tıbbi kurtarma ekipleri arasında iş birliğini güçlendirmeye ve ortak kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya hazır olduklarını ifade etmeleri, biz Sağlık Bakanlarına yeni bir misyon yüklemiştir. Detaylarını öğleden sonraki resmi Bakanlar Toplantısı’nda paylaşacağım ‘Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi’nin hayata geçirilmesini son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda her türlü ulaşım, konaklama, eğitim ve diğer masrafları ülkemizce karşılanmak üzere Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerden ilk etapta üçer kişinin katılım sağlayacağı eğitici eğitimi programını 9-17 Eylül 2023 tarihleri arasında İzmir Urla Afet ve Simülasyon Eğitim Merkezi’nde düzenlemeyi planlıyoruz.

Kıymetli Misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak, başta kısa süreli mesleki kapasite eğitimleri olmak üzere her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı artıracak ticari aktiviteler olmak üzere daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini yeniden dikkatlerinize sunuyorum. Tüm bu konuların takibi için Bakanlığım Uluslararası İlişkiler Bölümü sizlerle temas halinde olmaya ve yoğun mesai harcamaya devam edeceklerdir.